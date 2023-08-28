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Rozetka зробила платною доставку в свої магазини:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 бер, 2024 10:34
посетитель написав:
При коммунизме этой доставки вообще бы не было, как и самой розетки.Как и товаров
як і частково тих людей
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daap
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