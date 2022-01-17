Toyota оголосила про плани вдвічі зменшити розмір, вартість та вагу акумуляторів для своїх електромобілів.
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Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
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Додано: Вів 11 лип, 2023 21:24
Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях...
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Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
Додано: Вів 11 лип, 2023 21:24
Почему не берётся за основу на жидких аккумуляторах автомобиль как за основу Quantino Twentyfive разработанный и ездит на жидких аккумуляторах запас хода от 2000-5000 тысяч километров аккумулятор мозга использовать от-40 до +80 можно заряжать или менять за заправке
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