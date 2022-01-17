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Toyota анонсувала електромобілі
на твердотілих батареях...

Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:24

Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях...

Пропонуємо до обговорення:
Toyota оголосила про плани вдвічі зменшити розмір, вартість та вагу акумуляторів для своїх електромобілів.

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Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:24

Почему не берётся за основу на жидких аккумуляторах автомобиль как за основу Quantino Twentyfive разработанный и ездит на жидких аккумуляторах запас хода от 2000-5000 тысяч километров аккумулятор мозга использовать от-40 до +80 можно заряжать или менять за заправке
zvavyjvasa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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