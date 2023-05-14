Автомобільний портал Hot Cars перерахував найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років.
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Названо найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лип, 2023 06:54
Названо найнадійніші кросовери та позашляховики за...
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Названо найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років (інфографіка)
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