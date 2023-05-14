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Названо найнадійніші кросовери
та позашляховики за...

Названо найнадійніші кросовери та позашляховики за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 06:54

Названо найнадійніші кросовери та позашляховики за...

Пропонуємо до обговорення:
Автомобільний портал Hot Cars перерахував найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років.

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Названо найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 06:54

Аффтер, почему Лексус набравший 82 балла обошёл Toyota с 87 ?
maxim4009
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