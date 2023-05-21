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Омбудсмен розповів, як українцям
підтвердити податкове...

Омбудсмен розповів, як українцям підтвердити податкове...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:47

Омбудсмен розповів, як українцям підтвердити податкове...

Пропонуємо до обговорення:
Обмудсмен Дмитро Лубинець розповів про те, як підтвердити податкове резидентство українцям, які перебувають в інших країнах.

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Омбудсмен розповів, як українцям підтвердити податкове резидентство в іншій країні
R2
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