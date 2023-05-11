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У Раді думають, як підняти
зарплати в апаратах судів

У Раді думають, як підняти зарплати в апаратах судів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:39

У Раді думають, як підняти зарплати в апаратах судів

Пропонуємо до обговорення:
Співробітникам апаратів судів необхідно підвищити зарплату, щоб судова реформа в Україні все ж відбулася.

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У Раді думають, як підняти зарплати в апаратах судів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:40

"в Министерстве финансов не очень знакомы с работой финансовой системы"
Прямо не в бровь, а в глаз!
moveton
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