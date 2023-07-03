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Українців уже не вистачає: Польщі потрібний ще мільйон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 лип, 2023 08:41
Пропонуємо до обговорення:
Останні покоління післявоєнного бебі-буму йдуть з ринку праці, а тих, хто приходить на нього, значно менше. Це означає, що в найближчі роки компанії, розвиток яких і без того гальмується дефіцитом працівників, матимуть ще серйозніші проблеми.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 08:41
ШI допоможе звiльнити робочi мi сьця
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