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ТОП-5 найдовговічніших японських
автомобільних двигунів

ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 00:48

ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів

Пропонуємо до обговорення:
Основуючись на рейтингах та досвіді, експерти назвали ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів.

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ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 00:48

Людина яка писала статтю взагалі щось розуміє коли називає роторний двигун Мазди довговічним?
arutyashka1899
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 00:26

Автор статьи понятия не имеет о моторах!
nkaligula4
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:06

Жах просто🤦🏻 довговічний роторний двигун мазди...🤔
khramoyoleh
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Модератори: Ірина_, Модератор

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