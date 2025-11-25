RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
ТОП-5 правил для безпечного
користування генератором

ТОП-5 правил для безпечного користування генератором
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:08

ТОП-5 правил для безпечного користування генератором

Пропонуємо до обговорення:
Під час відключень електроенергії дуже важливо безпечно користуватись генераторами.

Дивися повний текст
ТОП-5 правил для безпечного користування генератором
Повідомлень: 100669
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:09

Очень правильно, что слов "реалистично исполнимых" в статье нет. Так и представляю, как при отключении света в, например, отделении банка на оживлённой городской улице, девочка-оператор, получив квалификацию электрика, надевает резиновые рукавицы и пр. и выносит генератор так, чтобы в радиусе 6 метров не было зданий и автомобилей (про помещение с вентиляцией, где до ближайшей стены не меньше шести метров, мне фантазии уже не хватит).

На этом фоне список "Розміщення, Підключення, Захист, Обслуговування" называть "ТОП-5 правил" уже вообще никакого смущения не вызывает.
Повідомлень: 6222
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 763 раз.
 
