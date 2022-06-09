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Експерти назвали бюджетні автомобілі, власники яких не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лип, 2023 01:34
Пропонуємо до обговорення:
Журналісти порталу WhatCar разом із експертами страхової компанії MotorEasy досліджували ринок вживаних машин та назвали найбільш проблемні моделі так званого бюджетного сектору.
Дивися повний текст Експерти назвали бюджетні автомобілі, власники яких не вилазять із СТО
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Додано: Пон 17 лип, 2023 01:34
Власники Тойоти Короли та Мазди 3 дуже здивовано читають цей рейтинг заїжджаючи на СТО тільки для планової заміни масла з фільтрами
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