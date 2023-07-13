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За скільки часу можуть купити
житло айтівці з України —...

За скільки часу можуть купити житло айтівці з України —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:21

За скільки часу можуть купити житло айтівці з України —...

Пропонуємо до обговорення:
IT-спеціалісти з Харкова можуть купити квартиру на вторинному ринку вдвічі швидше, ніж колеги з Києва.

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За скільки часу можуть купити житло айтівці з України — дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:22

при чем здесь харьков киев если квартира в Праге? и какие 22 месяца? 10-15 лет
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:26

У тебя квартира в Праге?
pratimpuls
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 07:19

Re: За скільки часу можуть купити житло айтівці з України —.

Цікаво, де мої 4 квартири в Києві?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 10:19

Посмотрел сейчас цены в Киеве. Без ремонта стоят квартиры в ЖК 40 кв.м. прибл. 30-35 тыс. дол. Если люди давно занимаются бизнесом, то можно купить в течении года, максимум двух. Это я про мелкий бизнес типа купи продай или проф. услуги.
Болгарии на побережье в ЖК с ремонтом и мебелью можно купить за 55-60 тыс. дол.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 10:31

Re: За скільки часу можуть купити житло айтівці з України —.

  BIGor написав:Цікаво, де мої 4 квартири в Києві?


Лівий берег. Троєщина.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:20

  Investor_K написав:
  BIGor написав:Цікаво, де мої 4 квартири в Києві?


Лівий берег. Троєщина.

Це було риторичне питання.
BIGor
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