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Акції українських компаній на
Варшавській фондовій біржі...

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:23

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі.

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Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати другий тиждень поспіль
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:23

в заголовке - Варшавская

а в тексте про Лондон МПХ какого-то Х
cohan
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