Форуми / Валюта / Валютний ринок / СВDС: паперовим

доларам і євро кінець? СВDС: паперовим доларам і євро кінець? + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

Додано: Чет 20 лип, 2023 19:55 СВDС: паперовим доларам і євро кінець?



Ще одне питання полягає в тому, чи зможуть приватні цифрові валюти співіснувати з CBDC, випущеною ФРС. Ймовірно, що так. Випущена ФРС валюта CBDC, незалежно від того, наскільки добре вона працюватиме, не зможе служити всім цілям.



Учасникам ринку також можуть знадобитися цифрові валюти з вищою конфіденційністю і анонімністю, цифрові валюти, що підпадають під інші правила, або цифрові валюти, призначені для операцій з іноземцями, включаючи країни з неліквідними, неконвертованими валютами.



Врешті-решт, малоймовірно, що ФРС дозволить всім іноземцям брати участь у новій системі CBDC, почасти через нормативні вимоги і частково через побоювання перед глобальним ажіотажем. На глобальному рівні також може існувати «кошик» CBDC.



Можливо брати участь у CBDC дозволять лише організаціям, які мають справу з кредитно-фінансовими інститутами, проте банки випускають стейблкоїни, щоб надати вкладникам непрямий доступ до базової системі CBDC ФРС.



Банки можуть спробувати прив'язати ці стейблкоїни у співвідношенні один до одного або до роздрібних доларів, або до доларів CBDC, подібно до того, як прив'язують акції фонди грошового ринку. У будь-якому випадку, грошей стане ще більше і з'являться вільні ціни.



Звичайно, також цілком ймовірно, що ФРС не почне створювати CBDC. Тоді це зроблять інші центральні банки. Тому, незалежно від напрямку політики, час подумати про безпеку.



https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... u-sistemu/ Питання про те, чи може якась інша валюта замінити долар США як світову резервну валюту, є предметом постійних суперечок. Можливо, реальною альтернативою долару є… долар CBDC.Ще одне питання полягає в тому, чи зможуть приватні цифрові валюти співіснувати з CBDC, випущеною ФРС. Ймовірно, що так. Випущена ФРС валюта CBDC, незалежно від того, наскільки добре вона працюватиме, не зможе служити всім цілям.Учасникам ринку також можуть знадобитися цифрові валюти з вищою конфіденційністю і анонімністю, цифрові валюти, що підпадають під інші правила, або цифрові валюти, призначені для операцій з іноземцями, включаючи країни з неліквідними, неконвертованими валютами.Врешті-решт, малоймовірно, що ФРС дозволить всім іноземцям брати участь у новій системі CBDC, почасти через нормативні вимоги і частково через побоювання перед глобальним ажіотажем. На глобальному рівні також може існувати «кошик» CBDC.Можливо брати участь у CBDC дозволять лише організаціям, які мають справу з кредитно-фінансовими інститутами, проте банки випускають стейблкоїни, щоб надати вкладникам непрямий доступ до базової системі CBDC ФРС.Банки можуть спробувати прив'язати ці стейблкоїни у співвідношенні один до одного або до роздрібних доларів, або до доларів CBDC, подібно до того, як прив'язують акції фонди грошового ринку. У будь-якому випадку, грошей стане ще більше і з'являться вільні ціни.Звичайно, також цілком ймовірно, що ФРС не почне створювати CBDC. Тоді це зроблять інші центральні банки. Тому, незалежно від напрямку політики, час подумати про безпеку. Yuri_61

Повідомлень: 2554 З нами з: 30.09.15 Подякував: 328 раз. Подякували: 427 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Купюра 500 євро. Що з нею буде? 1 , 2

Bobua » Пон 21 бер, 2016 16:30 13 28675

Brick П'ят 12 кві, 2019 03:52