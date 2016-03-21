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СВDС: паперовим
доларам і євро кінець?

СВDС: паперовим доларам і євро кінець?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:55

СВDС: паперовим доларам і євро кінець?

Питання про те, чи може якась інша валюта замінити долар США як світову резервну валюту, є предметом постійних суперечок. Можливо, реальною альтернативою долару є… долар CBDC.

Ще одне питання полягає в тому, чи зможуть приватні цифрові валюти співіснувати з CBDC, випущеною ФРС. Ймовірно, що так. Випущена ФРС валюта CBDC, незалежно від того, наскільки добре вона працюватиме, не зможе служити всім цілям.

Учасникам ринку також можуть знадобитися цифрові валюти з вищою конфіденційністю і анонімністю, цифрові валюти, що підпадають під інші правила, або цифрові валюти, призначені для операцій з іноземцями, включаючи країни з неліквідними, неконвертованими валютами.

Врешті-решт, малоймовірно, що ФРС дозволить всім іноземцям брати участь у новій системі CBDC, почасти через нормативні вимоги і частково через побоювання перед глобальним ажіотажем. На глобальному рівні також може існувати «кошик» CBDC.

Можливо брати участь у CBDC дозволять лише організаціям, які мають справу з кредитно-фінансовими інститутами, проте банки випускають стейблкоїни, щоб надати вкладникам непрямий доступ до базової системі CBDC ФРС.

Банки можуть спробувати прив'язати ці стейблкоїни у співвідношенні один до одного або до роздрібних доларів, або до доларів CBDC, подібно до того, як прив'язують акції фонди грошового ринку. У будь-якому випадку, грошей стане ще більше і з'являться вільні ціни.

Звичайно, також цілком ймовірно, що ФРС не почне створювати CBDC. Тоді це зроблять інші центральні банки. Тому, незалежно від напрямку політики, час подумати про безпеку.

https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... u-sistemu/
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:25

Re: СВDС: паперовим доларам і євро кінець?

кинець кинець

но не всем
и не сразу

и вообще
но вот с долларом будет не очень радужно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:38

  cohan написав:кинець кинець

но не всем
и не сразу

и вообще
но вот с долларом будет не очень радужно


а с гривной?
а с евро?
и почему с доларом только?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:43

Re: СВDС: паперовим доларам і євро кінець?

Yuri_61 написав:
  cohan написав:кинець кинець

но не всем
и не сразу

и вообще
но вот с долларом будет не очень радужно


а с гривной?
а с евро?
и почему с доларом только?
А з руплем?
GALeon
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