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Шмигаль назвав індикатор, як
визначати марнотратство при...

Шмигаль назвав індикатор, як визначати марнотратство при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 13:42

Шмигаль назвав індикатор, як визначати марнотратство при...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав керівників місцевої влади відкласти видатки, які не спрямовані на наближення перемоги та розв’язання критичних питань.

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Шмигаль назвав індикатор, як визначати марнотратство при витрачанні бюджетів під час війни
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 13:42

))) а полтора года значит всё было чудненько...но когда от этого беспредела безсовестного уже все в акуе Шмигаль нам индикатор подогнал)))
konstantin kirovograd
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