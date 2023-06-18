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У яких містах Європи
жити найдешевше

У яких містах Європи жити найдешевше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:05

У яких містах Європи жити найдешевше

Пропонуємо до обговорення:
Європу заведено вважати місцем для розкішного стилю життя з високими цінами, однак, далеко не всі європейські міста потребують величезних статків для комфортного проживання та відпочинку

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У яких містах Європи жити найдешевше
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:06

Кто написал этот бред про бюджетную Прагу?? Там цены на съем сумасшедшие, тем более в центре. Одну комнату снять -400 евро, а если отдельно квартиру в центре с 2 комнатами, то больше тысячи. Цены на трёшки вообще безумные
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