У яких містах Європи жити найдешевше

Європу заведено вважати місцем для розкішного стилю життя з високими цінами, однак, далеко не всі європейські міста потребують величезних статків для комфортного проживання та відпочинку
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У яких містах Європи жити найдешевше
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Додано: Пон 24 лип, 2023 09:05
У яких містах Європи жити найдешевше
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У яких містах Європи жити найдешевше
Додано: Пон 24 лип, 2023 09:06
Кто написал этот бред про бюджетную Прагу?? Там цены на съем сумасшедшие, тем более в центре. Одну комнату снять -400 евро, а если отдельно квартиру в центре с 2 комнатами, то больше тысячи. Цены на трёшки вообще безумные
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