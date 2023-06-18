|
|
Ілон Маск збіднів на понад 20 мільярдів доларів: чи...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лип, 2023 16:12
Пропонуємо до обговорення:
Наприкінці минулого тижня компанія Tesla оприлюднила звіт за другий квартал 2023 року. Крім того, виробник електрокарів попередив про нові знижки у майбутньому. Ринок відреагував на це майже відразу.
Дивися повний текст Ілон Маск збіднів на понад 20 мільярдів доларів: чи втратив він статус найбагатшої людини світу
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99227
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 24 лип, 2023 16:12
Тесла жди , Тойота уже заканчивает , твердо тельные батарейки , уже скоро !!!!
-
reshetnikov_app
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 07.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор