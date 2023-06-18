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Ілон Маск збіднів на понад
20 мільярдів доларів: чи...

Ілон Маск збіднів на понад 20 мільярдів доларів: чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 16:12

Ілон Маск збіднів на понад 20 мільярдів доларів: чи...

Пропонуємо до обговорення:
Наприкінці минулого тижня компанія Tesla оприлюднила звіт за другий квартал 2023 року. Крім того, виробник електрокарів попередив про нові знижки у майбутньому. Ринок відреагував на це майже відразу.

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Ілон Маск збіднів на понад 20 мільярдів доларів: чи втратив він статус найбагатшої людини світу
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 16:12

Тесла жди , Тойота уже заканчивает , твердо тельные батарейки , уже скоро !!!!
reshetnikov_app
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