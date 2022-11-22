RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Новини Finance.UA
/
Конференція Agro Invest Day

Конференція Agro Invest Day
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:49

Конференція Agro Invest Day

Вільний ринок земель в Україні перетворив сільськогосподарську землю в інвестиційно привабливий актив. Сьогодні «золоті» українські гектари витісняють за популярністю традиційну житлову нерухомість. Скільки коштуватиме земля в перспективі найближчих 3 — 5 років, які ключові фактори будуть впливати на динаміку цін і як прозоро і вигідно інвестувати в землю розкажуть експерти конференції Agro Invest Day.

Коли: 27 липня, з 15:00 до 20:00

Що буде:
найсвіжіша аналітика, статистика та інстайти про ключові показники ринку землі;
стратегії інвестування в землю, які обирають інвестори;
виклики й перспективи агрогалузі;
інструменти інвестування в агро.

Місце проведення: Unit.City (кампус В8), м. Київ, вул. Дорогожицька, 3

🔖 Квитки: Offline за посиланням

З нашим промо-кодом AgroFinance — приємний бонус — знижка 10%
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3678
З нами з: 14.09.13
Подякував: 931 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українська Кредитна Конференція
Ірина_ » Пон 03 лип, 2023 23:35
1 770
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лип, 2023 12:12
Ірина_
Invest talk Summit
Ірина_ » Сер 03 тра, 2023 17:00
3 1021
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 тра, 2023 13:08
Модератор
Жити на відсотки – конференція
Ірина_ » Вів 22 лис, 2022 17:19
3 2187
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 гру, 2022 17:37
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1271)
24.07.2023 17:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.