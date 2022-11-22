Конференція Agro Invest Day

Вільний ринок земель в Україні перетворив сільськогосподарську землю в інвестиційно привабливий актив. Сьогодні «золоті» українські гектари витісняють за популярністю традиційну житлову нерухомість. Скільки коштуватиме земля в перспективі найближчих 3 — 5 років, які ключові фактори будуть впливати на динаміку цін і як прозоро і вигідно інвестувати в землю розкажуть експерти конференції Agro Invest Day.
Коли: 27 липня, з 15:00 до 20:00
Що буде: найсвіжіша аналітика, статистика та інстайти про ключові показники ринку землі; стратегії інвестування в землю, які обирають інвестори; виклики й перспективи агрогалузі; інструменти інвестування в агро.
Місце проведення: Unit.City (кампус В8), м. Київ, вул. Дорогожицька, 3