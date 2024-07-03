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Agro Invest Day

Agro Invest Day
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:56

Agro Invest Day

Вітання, форумчани!

1 липня виповнюється три роки з моменту відкриття ринку землі в Україні.
З початку 2024 доступ до нього отримали й підприємці та юрособи.

Чи почав бізнес масово скупляти землю після допуску на ринок?
Скільки реально заробити інвестору?
Які правила гри на ринку землі та які стратегії обрати?

Якщо Ви цікавитесь інвестиціями в землю — приходьте на Agro Invest Day, щоб розібратися, як усе працює.

Понад 20 спікерів поділяться власним досвідом і порадами, що допоможуть Вам зробити впевнений старт і стабільно заробляти.

Квитки на сайті
або за тел.: (093) 924 37 75.

Долучайтесь, щоб відкрити для себе нові інвестможливості!

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 21:47

Вітання, форумчани!

Запрошуємо на Agro Invest Day 2024!

Якщо Ви цікавитеся інвестиціями в ринок землі та агросектор в Україні, приєднуйтесь до конференції, яка відбудеться вже 11 липня.

Основні теми заходу:

Тут будуть гарячі дискусії про вплив війни, ринкові реформи, адаптацію агробізнесу до нових викликів, можливості для пасивного інвестування.

Отримайте всю інформацію про можливості розвитку бізнесу та варіанти інвестування від провідних гравців ринку. Розширте свою мережу контактів та проведіть час у колі однодумців.

Дата: 11 липня
Місце: UNIT.City (Київ)


Квитки на сайті
або за тел.: (093) 924 37 75.

Долучайтесь, щоб відкрити для себе нові інвестможливості!

Зображення
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4202
З нами з: 14.09.13
Подякував: 991 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
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