1 липня виповнюється три роки з моменту відкриття ринку землі в Україні.
З початку 2024 доступ до нього отримали й підприємці та юрособи.
Чи почав бізнес масово скупляти землю після допуску на ринок?
Скільки реально заробити інвестору?
Які правила гри на ринку землі та які стратегії обрати?
Якщо Ви цікавитесь інвестиціями в землю — приходьте на Agro Invest Day, щоб розібратися, як усе працює.
Понад 20 спікерів поділяться власним досвідом і порадами, що допоможуть Вам зробити впевнений старт і стабільно заробляти.
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