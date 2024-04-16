2025 рік не передбачає "легкого сценарію" у сфері фінансів. Падіння ринків, інфляція, тарифні війни — питання, що болять кожному інвестору.
Саме тому варто відвідати Invest Talk Summit 2025, де ви знайдете відповіді на питання: — як хеджувати ризики ф'ючерсами та опціонами? — що з курсом гривні? — чи є шанс у фондового ринку України? — де інвестувати, щоб не втратити?
Саміт відбудеться 24 травня у Києві. Як і минулого року зберуться понад 20 експертів з різних сфер інвестування, а саме інвестування в землю та нерухомість, у фондовий та криптовалютний ринок, та поділяться своїм досвідом і стратегіями як вижити під час “ведмежого” ринку.
➡️ Участь онлайн або офлайн.
🎖 Ветерани — вхід безкоштовний вхід за попередньою реєстрацією.
Запрошуємо вас на Invest Talk Summit 2025, що відбудеться в Києві 24 травня — офлайн та онлайн.
Цього року у компанії понад 25 експертів розкажуть, як інвестору діяти у світі, де головні правила диктують кілька глобальних центрів сили, зокрема США.
🔹 Які сценарії можливих реакцій ринків та як правильно реагувати на зміни? 🔹 Чи несе світова економічна криза, викликана тарифами Трампа, загрозу для України? 🔹 Що таке захисні стратегії і як вони допомагають зберегти капітал без паніки?
Щорічний саміт — це ідеальне місце для максимально корисного нетворкінгу, знайомств із потенційними партнерами та менторами, а також обміну цінними ідеями.
24 травня відбудеться Invest Talk Summit 2025 — щорічна конференція для інвесторів, які хочуть зберегти й примножити капітал у нових економічних реаліях.
Обговоримо такі теми:
Антикризовий інвестиційний портфель: оптимальна структура активів Захисні активи: золото, земля, нерухомість, євро чи щось нове? Українська економіка: курс, інфляція, ВВП — реалістичні прогнози на рік Купити, здати, забудувати: які сценарії заробітку на землі актуальні у 2025 році Розбір ETF-фондів: як обирати, за якими критеріями оцінювати
Серед спікерів: Ерік Найман, Михайло Пацан, Тарас Гук, Андрій Масло, Богдан Сидоренко, Дмитро Карпіловський, Олександр Мартиненко та інші.
Вже цієї суботи, 24 травня, у Києві (і онлайн) відбудеться Invest Talk Summit — конференція для інвесторів, підприємців і всіх, хто працює з фінансами. Поговоримо не лише про інвестиційні інструменти такі, як інвестування у землю, нерухомість, акції, криптовалюти, а й про те, як правильно декларувати та оподатковувати прибутки.
На івенті буде виступ Олександри Нікітіної — адвокатки та експертки з міжнародного оподаткування, партнерки ECOVIS BONDAR & BONDAR. Вона розкаже як (не) втратити на податках, інвестуючи у фондовий ринок, крипту, нерухомість і мистецтво.
На виступі Олександра висвітлить такі питання: ✅як декларувати дохід з Interactive Brokers, Revolut, eToro ✅коли та як оподатковується продаж землі ✅що вважається інвестактивом: картини, NFT, годинники, вінтажні авто ✅коли оренда стає підприємницькою діяльністю і як оподатковується ✅чи треба платити податки в Україні, якщо нерухомість в Дубаї, Іспанії чи Болгарії