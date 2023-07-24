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Названо головну умову зростання Bitcoin до $180 000 у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 10:15
Пропонуємо до обговорення:
Ціна флагманського криптоактиву може злетіти до $180 000 за монету до квітня 2024 року — про це у свіжому звіті заявили аналітики компанії Fundstrat. Експерти вважають, що до халвінгу ВТС курс першої криптовалюти зросте на 521%.
Дивися повний текст Названо головну умову зростання Bitcoin до $180 000 у 2024 році
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R2
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Додано: Чет 27 лип, 2023 10:15
Смех и грех , не знают уже куда этот воздух воткнуть и кому впарить , лохов все меньше и меньше
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reshetnikov_app
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Додано: Чет 27 лип, 2023 17:35
Буратин в мире настолько много, что они своей массой способны двигать рынок в совершенно нелогичном направлении. Так что не удивлюсь.
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Gastarbaiter
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