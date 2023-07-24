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Названо головну умову зростання
Bitcoin до $180 000 у...

Названо головну умову зростання Bitcoin до $180 000 у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:15

Названо головну умову зростання Bitcoin до $180 000 у...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна флагманського криптоактиву може злетіти до $180 000 за монету до квітня 2024 року — про це у свіжому звіті заявили аналітики компанії Fundstrat. Експерти вважають, що до халвінгу ВТС курс першої криптовалюти зросте на 521%.

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Названо головну умову зростання Bitcoin до $180 000 у 2024 році
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:15

Смех и грех , не знают уже куда этот воздух воткнуть и кому впарить , лохов все меньше и меньше
reshetnikov_app
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 17:35

Буратин в мире настолько много, что они своей массой способны двигать рынок в совершенно нелогичном направлении. Так что не удивлюсь.
Gastarbaiter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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