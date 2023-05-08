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Електромобілі для міста:
американська компанія...

Електромобілі для міста: американська компанія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:56

Електромобілі для міста: американська компанія...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія GEM представила лінійку компактних електромобілів з різними типами кузова. Вартість найдешевшої моделі починається з 15 240 доларів.

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Електромобілі для міста: американська компанія представила нові моделі за ціною від $15 000
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:57

За 15 тисяч доларів вийде непогане ауді а6 - а7
sozura
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Модератори: Ірина_, Модератор

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