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Електромобілі для міста: американська компанія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:56
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія GEM представила лінійку компактних електромобілів з різними типами кузова. Вартість найдешевшої моделі починається з 15 240 доларів.
Дивися повний текст Електромобілі для міста: американська компанія представила нові моделі за ціною від $15 000
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R2
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:57
За 15 тисяч доларів вийде непогане ауді а6 - а7
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sozura
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