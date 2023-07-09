Сукупний державний борг України у першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% або на $17,4 млрд у доларовому обчисленні і склав $128,81 млрд.
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Це рекордний показник. Держборг України зріс за пів року на 16%
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Додано: Пон 31 лип, 2023 16:50
Це рекордний показник. Держборг України зріс за пів року...
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Це рекордний показник. Держборг України зріс за пів року на 16%
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