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Це рекордний показник. Держборг
України зріс за пів року...

Це рекордний показник. Держборг України зріс за пів року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:50

Це рекордний показник. Держборг України зріс за пів року...

Пропонуємо до обговорення:
Сукупний державний борг України у першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% або на $17,4 млрд у доларовому обчисленні і склав $128,81 млрд.

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Це рекордний показник. Держборг України зріс за пів року на 16%
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Це і є ті самі "ЗВР" про ріст яких хвалиться НБУ?)))
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