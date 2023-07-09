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ПриватБанк за пів року різко
наростив чистий прибуток —...

ПриватБанк за пів року різко наростив чистий прибуток —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:21

ПриватБанк за пів року різко наростив чистий прибуток —...

Пропонуємо до обговорення:
Чистий прибуток державного ПриватБанку за січень-червень 2023 року становив 29,75 млрд грн, що в 4,7 раза перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.

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ПриватБанк за пів року різко наростив чистий прибуток — майже вп’ятеро
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:21

за рахунок небаченого боргового ярма на шиї платників податків і смерті внутрішнього виробника збагачуються паразити.

скоріше б уже дефолт на голову цьому недолугому уряду, вся ціль якого це збагачення картелів.
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