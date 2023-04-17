Українська компанія Skyssist оголосила про запуск виробництва дронів Sirko. Як стало відомо, українська компанія готується втричі збільшити випуск БПЛА.
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Українських безпілотників Sirko за $3000 почнуть виробляти втричі більше
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Додано: Чет 10 сер, 2023 00:16
Українських безпілотників Sirko за $3000 почнуть...
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Дивися повний текст
Українських безпілотників Sirko за $3000 почнуть виробляти втричі більше
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