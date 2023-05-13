|
|
Нарахували собі премії на 14 мільйонів: на Київщині...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 сер, 2023 12:55
Пропонуємо до обговорення:
Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила в безпідставному нарахуванні премій за нібито участь у боях на передовій командування однієї з бригад Національної гвардії, що дислокується у Київській області.
Дивися повний текст Нарахували собі премії на 14 мільйонів: на Київщині викрили командирів Нацгвардії
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99282
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 16 сер, 2023 12:55
Так на передок їх відправити, хай відробляють...
-
bobo
-
-
- Повідомлень: 321
- З нами з: 13.07.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор