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Скільки українців наразі
офіційно безробітні - дані НБУ

Скільки українців наразі офіційно безробітні - дані НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 23:02

Скільки українців наразі офіційно безробітні - дані НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Офіційне безробіття в Україні продовжує знижуватися. У липні оновлено черговий історичний мінімум.

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Скільки українців наразі офіційно безробітні - дані НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 23:02

Женщины составляют примерно 71,68% от общего числа безработных.
andrey_yasharov
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 23:40

andrey_yasharov бо чоловіки не дуже біжать за тими копійками що платять на біржі. Та й черги і т.д. Це як у поліклініках - 4 жінки на одного чоловіка) Вакансій там нормальних немає. То й працюють неофіційно. Імхо
mcduck
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 08:16

Re: Скільки українців наразі офіційно безробітні - дані НБУ

розмір мінімальної допомоги з безробіття 1500 гривень , это 50грн в день?
Примат
 
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