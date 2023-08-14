Офіційне безробіття в Україні продовжує знижуватися. У липні оновлено черговий історичний мінімум.
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Скільки українців наразі офіційно безробітні - дані НБУ
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Додано: Сер 16 сер, 2023 23:02
Скільки українців наразі офіційно безробітні - дані НБУ
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Скільки українців наразі офіційно безробітні - дані НБУ
Додано: Сер 16 сер, 2023 23:40
andrey_yasharov бо чоловіки не дуже біжать за тими копійками що платять на біржі. Та й черги і т.д. Це як у поліклініках - 4 жінки на одного чоловіка) Вакансій там нормальних немає. То й працюють неофіційно. Імхо
Додано: Чет 17 сер, 2023 08:16
Re: Скільки українців наразі офіційно безробітні - дані НБУ
розмір мінімальної допомоги з безробіття 1500 гривень , это 50грн в день?
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