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Інвестиції в Україні захистять від воєнних ризиків —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 сер, 2023 21:10
Пропонуємо до обговорення:
Інвестиції в Україні страхуватимуть від воєнних ризиків. Це, серед іншого, дозволить створити умови, в яких можливі масштабні вкладення у відновлення України.
Дивися повний текст Інвестиції в Україні захистять від воєнних ризиків — деталі законопроєкту
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:10
Ллойд одобрил? пока непохоже
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cohan
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