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Як вести бюджет, якщо нестабільний або нерегулярний дохід
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 сер, 2023 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Більшість людей знають свій щомісячний заробіток, тож при веденні бюджету у них не виникає труднощів у фіксації своїх доходів і плануванні витрат. А що ж робити тим, у кого нестабільний місячний дохід або робота на фрилансі із декількома джерелами доходу?
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Додано: Суб 19 сер, 2023 09:07
Якщо пенсія стабільна, але мала, то що робити?
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Додано: Суб 19 сер, 2023 09:40
Investor_K
Пізно пити Боржомі... Після 50 для більшості вже пізно накопичувати. Тому залишається тільки просити допомогу в дітей.
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Дюрі-бачі
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