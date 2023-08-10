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В Україні хочуть залишити
національний роумінг після...

В Україні хочуть залишити національний роумінг після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:41

В Україні хочуть залишити національний роумінг після...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують продовжити дію національного роумінгу навіть після завершення воєнного стану.

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В Україні хочуть залишити національний роумінг після закінчення воєнного стану
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:28

Re: В Україні хочуть залишити національний роумінг після...

А для 4G роумінг зробити не хочуть?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:44

  Дюрі-бачі написав:А для 4G роумінг зробити не хочуть?

это пшик, а не роуминг.
Оператори, які не мають базових станцій в певній місцевості, матимуть заплатити кошти за те, що їх абоненти користуються мережею іншого оператора. Але це будуть внутрішні відносини між операторами, які ніяк не позначаються на кінцевих споживачах і це не впливатиме на державний бюджет», — зауважує Штепа.
чужой оператор принимает в свою сеть, а траффика не даёт даже на скорости 256кбит угу "ніяк не позначаються на кінцевих споживачах"
vitaliiangel
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