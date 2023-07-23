Україна цього року не виконає всі рекомендації для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 20:45
Пропонуємо до обговорення:
Україна до кінця року не зможе на 100% виконати всі сім рекомендацій Європейської комісії щодо реформування держави, але переговори про вступ до ЄС все одно мають початися у грудні.
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Україна цього року не виконає всі рекомендації для вступу до ЄС — уряд
R2
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Додано: Нед 20 сер, 2023 20:45
А вони хоч начали виконувати ті 7 вимог, чи навіть не начинали?
alex7k
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:07
alex7k написав:
А вони хоч начали виконувати ті 7 вимог, чи навіть не начинали?
Почали
Investor_K
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Додано: Вів 22 сер, 2023 15:07
А що таке? Ще в березні ахметівський прошмигун казав що все виконано
https://zn.ua/ukr/reforms/shmihal-zajav ... e-tak.html
salvydas
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