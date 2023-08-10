В Україні мають намір заборонити використання програмного забезпечення російського походження державними компаніями та бізнесом.
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В Україні мають намір заборонити використання російського програмного забезпечення
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:30
В Україні мають намір заборонити використання...
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В Україні мають намір заборонити використання російського програмного забезпечення
Додано: Пон 21 сер, 2023 15:30
Ще дуже гарний тул для планування та нотатків українського виробнитства xTiles. Може повністю замінити notion та evernote. Наразі йде локалізація з англійської версії на українську, так як раніше софт був націлений саме на англомовного користувача.
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