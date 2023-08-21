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Компанія Маска продала
BTC на 373 млн доларів

Компанія Маска продала BTC на 373 млн доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 11:11

Компанія Маска продала BTC на 373 млн доларів

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ілона Маска SpaceX, що спеціалізується на аерокосмічних технологіях, у 2022 і 2021 роках продала біткоїни, що належать їй, на загальну суму $373 млн.

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Компанія Маска продала BTC на 373 млн доларів
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 11:11

Хороший бизнес по 43 купил по 26 продал
resetnikovsergej063
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Модератори: Ірина_, Модератор

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