Компанія Ілона Маска SpaceX, що спеціалізується на аерокосмічних технологіях, у 2022 і 2021 роках продала біткоїни, що належать їй, на загальну суму $373 млн.
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Компанія Маска продала BTC на 373 млн доларів
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Додано: Вів 22 сер, 2023 11:11
Компанія Маска продала BTC на 373 млн доларів
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Дивися повний текст
Компанія Маска продала BTC на 373 млн доларів
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