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Finance.ua: єОселя – кредит
під 3%. Хто та як може...

Finance.ua: єОселя – кредит під 3%. Хто та як може...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 11:28

Finance.ua: єОселя – кредит під 3%. Хто та як може...

Пропонуємо до обговорення:
Та звідки на програму візьмуться гроші
У середу, 21 грудня, повноцінно запрацювала програма єОселя. Військовослужбовці та силовики, медики, вчителі та науковці можуть подати через застосунок Дія заявку на отримання пільгової іпотеки під 3% річних.

Дивися повний текст єОселя – кредит під 3%. Хто та як може отримати пільгову іпотеку
D2
 
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