До кінця серпня готівковий долар в Україні коштуватиме 37,2−37,7 грн. Втім, ринок уже перебуває у передчутті важливих змін, які можуть статися вже у вересні.
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Попереду зміни: банкір розповів, що може статися з курсом долара восени
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Додано: Вів 22 сер, 2023 12:41
Попереду зміни: банкір розповів, що може статися з...
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Дивися повний текст
Попереду зміни: банкір розповів, що може статися з курсом долара восени
Додано: Вів 22 сер, 2023 12:41
дуже дивна стаття. На сьогодні в Приваті курс купівлі долара 38.05, а в інших банках чи обмінниках 38.2-38.45.....автор підкажіть де ви купляєте по 37.2?
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