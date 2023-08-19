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Попереду зміни: банкір
розповів, що може статися з...

Попереду зміни: банкір розповів, що може статися з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:41

Попереду зміни: банкір розповів, що може статися з...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця серпня готівковий долар в Україні коштуватиме 37,2−37,7 грн. Втім, ринок уже перебуває у передчутті важливих змін, які можуть статися вже у вересні.

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Попереду зміни: банкір розповів, що може статися з курсом долара восени
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:41

дуже дивна стаття. На сьогодні в Приваті курс купівлі долара 38.05, а в інших банках чи обмінниках 38.2-38.45.....автор підкажіть де ви купляєте по 37.2?
andrewmashyna
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Модератори: Ірина_, Модератор

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