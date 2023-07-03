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Ставки на мікрокредити зменшать: Гетманцев розповів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 сер, 2023 19:47
Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг № 9422 запровадить обмеження на добову ставку мікрокредитування, проте остаточно максимальний її розмір буде визначено до другого читання за підсумками дослідження ринку.
Дивися повний текст Ставки на мікрокредити зменшать: Гетманцев розповів деталі законопроєкту
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Додано: Вів 22 сер, 2023 19:47
Звісно на ринку мікрокредитування трапляється жах, але якщо за справу візьметься оця азіровська паскуда агент сивковича гетманцев, то зробить виключно ще жахливіше.
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salvydas
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