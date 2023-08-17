Аналітики Picodi.com зіставили статистичні дані 105 країн і підрахували, скільки грошей витрачають на харчування жителі різних регіонів світу.
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Скільки грошей витрачають на їжу в Україні та інших країнах світу (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 09:22
Скільки грошей витрачають на їжу в Україні та інших...
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Скільки грошей витрачають на їжу в Україні та інших країнах світу (інфографіка)
Додано: Чет 24 сер, 2023 09:23
Важливо розрізняти витрати "на продукти харчування" взагалі та витрати "на їжу та безалкогольні напої, що споживаються ВДОМА". Не можна порівнювати американця, який обідає і вечеряє в ресторані, а на сніданки вдома витрачає 6,7% своїх грошей, і українця, який харчується виключно вдома і бере з собою бутерброд на роботу, і витрачає на це 41,6% від своїх витрат.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:17
Re: Скільки грошей витрачають на їжу в Україні та інших...
А що тут рахувати, пайка зменшуеться, ціна на неї зростає. Масло 180 грам, ціна фактично однакова з Німеччиною в якій масло 250 грам, крупи 700-800 грам, сметана вже в основному 300 грам, була 400, 450, 500. Молоко вже 870 грам ... і т.д. А ціни лізуть нагору. Про що тут казати.
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