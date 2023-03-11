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Штучний інтелект навчився
зламувати паролі за звуком...

Штучний інтелект навчився зламувати паролі за звуком...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:23

Штучний інтелект навчився зламувати паролі за звуком...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Корнельського університету США представили метод злому на основі штучного інтелекту, який може передбачати паролі з точністю більше 90%, аналізуючи звуки клавіатури.

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Штучний інтелект навчився зламувати паролі за звуком клавіатури
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:23

теме лет двадцать

ну, кто-то курсовую а может и диплом сдал - и на том спасибо
cohan
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