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Штучний інтелект навчився зламувати паролі за звуком...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 сер, 2023 11:23
Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Корнельського університету США представили метод злому на основі штучного інтелекту, який може передбачати паролі з точністю більше 90%, аналізуючи звуки клавіатури.
Дивися повний текст Штучний інтелект навчився зламувати паролі за звуком клавіатури
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Додано: Чет 24 сер, 2023 11:23
теме лет двадцать
ну, кто-то курсовую а может и диплом сдал - и на том спасибо
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cohan
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