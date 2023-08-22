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Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи...
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:48
Пропонуємо до обговорення:
В Україні щорічно до 2028 року вимога до страхового стажу для виходу на пенсію зростатиме. Тобто з кожним роком мінімальна величина стажу, який дозволяє вийти на пенсію в законні 60 років, буде збільшуватися, пише ТСН.
Дивися повний текст Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років: таблиця
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R2
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Додано: Суб 26 сер, 2023 00:07
а как стаж считается - если предприятие не работает во время войны, идет стаж или нет?
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katso
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Додано: Суб 26 сер, 2023 02:45
katso написав:
а как стаж считается - если предприятие не работает во время войны, идет стаж или нет?
Нет отчислений в ПФ - нет пенсионного стажа.
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chill
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