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Heineken остаточно вийшов із
росії зі збитками у 300...

Heineken остаточно вийшов із росії зі збитками у 300...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:13

Heineken остаточно вийшов із росії зі збитками у 300...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна пивоварна корпорація Heineken завершує вихід із російського ринку, зазнавши збитків у 300 млн євро.

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Heineken остаточно вийшов із росії зі збитками у 300 мільйонів євро
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