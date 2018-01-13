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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 гру, 2023 14:18
vitaliiangel написав: Proofy написав:
если в банках будет нормальный доллар в количестве, то обменки переходят на сухой паек.
не будет. Во первых, дефицит валюты никуда не делся. НБУ пытается его завуалировать интервенциями. Во вторых, держать в каждой кассе тысячи долларов на "авось придут и купят" - удовольствие овердорогое. Даже в пумб в центре Киева вот так запросто 5 тыс долларов/евро вы не купите. Раньше можно было на гл спросить в каком отделении есть такая сумма, забронировать и за ней подъехать. За сейчас не знаю. В третьих, затраты у банков выше, поэтому спрэд 10-15 коп им ниже рентабельности, а обменки на таком спрэде отлично работают. То есть, чтобы банку успешно конкурировать, валюту надо продавать оптом, пусть и с меньшим спрэдом чем у обменки, но получая прибыль за счёт оборота. На рынке есть место и банкам и обменкам, если первые будут делать опт, а вторые розницу. Если все замкнутся на рознице, только потеряют доходы.
В банк готівку возить інкасатор на броньованому авто,в обмінку носить хлопець з рюкзаком . Доречі в обміннику завжди на опт міняють курс на касі і в квітанції
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:20
vitaliiangel написав: Proofy написав:
Даже в пумб в центре Киева вот так запросто 5 тыс долларов/евро вы не купите. Раньше можно было на гл спросить в каком отделении есть такая сумма, забронировать и за ней подъехать. За сейчас не знаю.
в пумбе как раз есть онлайн заказ для покупки в кассе
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:20
И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))
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Додано: Вів 05 гру, 2023 22:04
mustbe написав:
Сделал дублирование раскраски.
Теперь цвет 4-х колонок слева - дублируется и справа, после ИтоговогоКурса.
сорри,- но с этим новшеством получилась ерунда.
имхо.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 22:12
flysoulfly написав: mustbe написав:
Сделал дублирование раскраски.
Теперь цвет 4-х колонок слева - дублируется и справа, после ИтоговогоКурса.
сорри,- но с этим новшеством получилась ерунда.
имхо.
а как по мне удобно информативно и не наляписто, иначе как раскрасишь всю таблицу то и глаза выпадут.
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