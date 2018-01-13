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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 353354355356
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:39

  Игорь Алексеевич написав:
  cohan написав:вот там и все
Сегодня и завтра время сдавать в обменник синий дол., а утром в 8.45 стоять под банком, как во времена совка под магазинами за маслом. И как только касса в 9.00 откроется сдать и поменять первым))
Иначе в 10.00 банки поменяют курс.
Думаю, не стоит спешить. Обычно наличка растет быстрее
чем банки, особенно госы тормозят дольше всего))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:42

Всё будет. не писяйте . У обменок закончится валюта и курс на приём поднимут. Банки тоже не дурные зарабатывать на рознице 40-50 коп, когда можно заработать 80. А там и нбу перестанет лить, а он на секунду... половина межбанка. ЭОК в районе 50-60грн на моменте. имхо.

"Если мы посмотрим на те объемы сделок, которые происходят на рынке, то мы увидим, что объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти втрое, по сравнению с сентябрем – до почти 90 млн долларов в день. Среднедневная чистая продажа валюты НБУ в день уменьшилась до 111 млн долларов, по сравнению со 128 млн долларов в сентябре" Об этом рассказал член Совета Национального банка Василий Фурман на брифинге.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:54

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  vitaliiangel написав:Всё будет. не писяйте .
Но это не точно (с)
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 02:00

  [Fin501] написав:
  otass написав:Игорь Алексеевич
Поменяют в 9-00. Поэтому нужны банки, где можно пополнить карточки в выходной день и перекинуть с них на нужный банк. Таких немного. Приват, райф, Тасс может быть. Нужно посмотреть, что у них с переводами. Ну приват наверняка платный. Или банк должен открываться в 8-30


В чем проблема ?

Идём в любой банкомат с cash-in (например, в Сенс) и пополняем карту нал гривной. Вытягиваем на карту моно (или в подобный) и переводим на любой нужный банк. Сразу же можно купить валюту в моб.додатке(app) банка.

Какие очереди с 08-45 в понедельник?


А чому не купити в СЕНСІ відразу?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 06:16

  ihorsic написав:
А чому не купити в СЕНСІ відразу?

Бо ліміт 50к?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:02

  ihorsic написав:
  [Fin501] написав:
В чем проблема ?

Идём в любой банкомат с cash-in (например, в Сенс) и пополняем карту нал гривной. Вытягиваем на карту моно (или в подобный) и переводим на любой нужный банк. Сразу же можно купить валюту в моб.додатке(app) банка.

Какие очереди с 08-45 в понедельник?


А чому не купити в СЕНСІ відразу?

Якщо малось на увазі, чому СЕНС використовується ТІЛЬКИ як транзитний банк, то звичайно можна в тому числі і в Сенсі купити на 50 тис.
Inter
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:54

  ihorsic написав:
  [Fin501] написав:
  otass написав:Игорь Алексеевич
Поменяют в 9-00. Поэтому нужны банки, где можно пополнить карточки в выходной день и перекинуть с них на нужный банк. Таких немного. Приват, райф, Тасс может быть. Нужно посмотреть, что у них с переводами. Ну приват наверняка платный. Или банк должен открываться в 8-30


В чем проблема ?

Идём в любой банкомат с cash-in (например, в Сенс) и пополняем карту нал гривной. Вытягиваем на карту моно (или в подобный) и переводим на любой нужный банк. Сразу же можно купить валюту в моб.додатке(app) банка.

Какие очереди с 08-45 в понедельник?


А чому не купити в СЕНСІ відразу?


Можна і в Сенсі, до 50К на кожну особу, курс дозволяє. Мінус - чекати 5 днів на видачу валюти з каси.

Коли ліміти О/В на Сенс вичерпані, то через моно на інший банк з порядним курсом.
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 14:42

  vitaliiangel написав:Всё будет. не писяйте . У обменок закончится валюта и курс на приём поднимут. Банки тоже не дурные зарабатывать на рознице 40-50 коп, когда можно заработать 80. А там и нбу перестанет лить, а он на секунду... половина межбанка. ЭОК в районе 50-60грн на моменте. имхо.

"Если мы посмотрим на те объемы сделок, которые происходят на рынке, то мы увидим, что объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти втрое, по сравнению с сентябрем – до почти 90 млн долларов в день. Среднедневная чистая продажа валюты НБУ в день уменьшилась до 111 млн долларов, по сравнению со 128 млн долларов в сентябре" Об этом рассказал член Совета Национального банка Василий Фурман на брифинге.


"ЭОК в районе 50-60грн на моменте. имхо."

видимо, 50-60коп. ?


интересный вопрос, будут ли на след. неделе причины для снижения и само снижение курсов онлайн/обмена в банках ?
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