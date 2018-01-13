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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:19
Нацбанк скасував частину валютних обмежень — кого торкнулось
З 11 липня 2024 року Національний банк України (НБУ) скасував чергову частину валютних обмежень, запроваджених раніше. Зміни торкнуться волонтерів, населення та бізнесу.
Нацбанк збільшив список товарів оборонного призначення, які волонтери можуть закуповувати за кордоном. У перелік увійшли комплектуючі для безпілотників, термоковдри, термогрілки.
Нині за списком дозволяється закупівля: тепловізорів, рацій, бронежилетів, касок, шоломів, військової та тактичної форми, військового та тактичного взуття, захисного одягу, оптичних приладів для спостереження, безпілотних літальних апаратів, спальних мішків та засобів для домедичної допомоги.
Регулятор конкретизував норму стосовно ліміту у 100 тис. гривень на день для закупівлі готівкової валюти за безготівку у гривні, що відповідає чинному ліміту на видачу готівки. Йдеться виключно про безготівкові кошти, а отже, українці надалі мають змогу обмінювати валюту за готівкові кошти без обмежень.
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 11 лип, 2024 18:46
Щосььрохи не зрлзкміло людині з середньою освітою. То що саме змінилося доя мене?
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Investor_K
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Додано: Чет 11 лип, 2024 18:47
Investor_K написав:
Щосььрохи не зрлзкміло людині з середньою освітою. То що саме змінилося доя мене?
Все заради ухилянтів
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sens
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Додано: Чет 11 лип, 2024 20:01
на сайті НБУ є пояснення, йдеться про те що купляючи готівкову валюту в банку з грн. рахунку можете використати для цього тільки 100 тис. грн. (масло масляне, і так більше 100к не можна було зняти)
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andriy_z
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:31
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USD: 40.8823 -> 41.0434 (+0.1611) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 44.3818 -> 44.686 (+0.3042) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
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mustbe
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Додано: Пон 15 лип, 2024 15:30
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USD: 41.0434 -> 41.0107 (-0.0327) ₴/$ 💎
EUR: 44.6860 -> 44.7263 (+0.0403) ₴/€ 🔺
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