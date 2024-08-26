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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 435436437438
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 26.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.2881 -> 41.2236 (-0.0645) ₴/$ 💎💎
EUR: 45.9826 -> 45.8406 (-0.1420) ₴/€ 💎💎
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 27.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.2236 -> 41.3591 (+0.1355) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 45.8406 -> 46.1816 (+0.3410) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 28.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.3591 -> 41.3008 (-0.0583) ₴/$ 💎💎
EUR: 46.1816 -> 46.1041 (-0.0775) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 16:00

Курсы НБУ на 29.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.3008 -> 41.2508 (-0.0500) ₴/$ 💎
EUR: 46.1041 -> 45.8791 (-0.2250) ₴/€ 💎💎💎
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 30.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.2508 -> 41.1901 (-0.0607) ₴/$ 💎💎
EUR: 45.8791 -> 45.7045 (-0.1746) ₴/€ 💎💎
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 02.09.2024

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USD: 41.1901 -> 41.0592 (-0.1309) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 45.7045 -> 45.5018 (-0.2027) ₴/€ 💎💎💎
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