Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 сер, 2025 19:58
moveton написав: 1finanсier написав:
Щось заглохла тема. Фінмон заспокоївся по банках, що перестали тут ділитися своїми кейсами? Чи люди стали розумнішими і перестали попадатись на фінмон?
Скорее народ уже считает, что так и надо. Вон, в теме Привата спокойненько констатировали, что финмон не дал несчастную 1000 грн за квартиру родственнику заплатить и единственный вопрос, как оплатить другим способом:viewtopic.php?p=5880358#p5880358viewtopic.php?p=5880393#p5880393
(ответили, что норм, у всех часто так)
Це скоріше не фінмон, а корезоїд типу турбується, щоб людина не втратила свої гроші. Боротьба з шахрайсвом, якісь подібні ситуації попадав, зразу блок, а тоді допит по стандартній схемі.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7063
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1118 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 11 сер, 2025 20:12
M-Audio написав:
Скорее все, кого это касается, поняли бесполезность борьбы с ветряными мельницами. Потому что ну а что сейчас можно сделать-то? Только минимизировать контакты с банковской системой.
В данном случае скорее конкретно с перебздительным Приватом. Потому что три других банка, через которые я платил за всякие разные квартиры, где даже фамилия была зачастую не моя, ни разу не волновались за мою коммунальную щедрость. Я так понял, что Приват на то за эти платежи и берёт комис, чтобы плательщикам оказывать услуги создания геморроя. А кто обходится без этого комиса, тот вор
Да, согласен, что тут скорее безопасники, чем финмон, а их далеко не все различают.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5833
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 713 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Пон 11 сер, 2025 21:20
moveton написав: M-Audio написав:
Скорее все, кого это касается, поняли бесполезность борьбы с ветряными мельницами. Потому что ну а что сейчас можно сделать-то? Только минимизировать контакты с банковской системой.
В данном случае скорее конкретно с перебздительным Приватом.
Да мы же не тысячу гривен коммуналки в обсуждаем в этой ветке.
То понятно, что вряд-ли имеет отношение к финмону...
пока что....
тьфу.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3422
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Пон 11 сер, 2025 21:36
А кто обходится без этого комиса, тот вор
Надто примітивна маніпуляція: прирівняти винахід способу не сплатити комісію комбанку , і тупе незаконне ухилення від сплати податку на доходи (приховування доходів). Нічого нового. Тщатєльнєє надо.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15907
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2467 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
