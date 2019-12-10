RSS
Пон 11 сер, 2025 19:58

  moveton написав:
  1finanсier написав:Щось заглохла тема. Фінмон заспокоївся по банках, що перестали тут ділитися своїми кейсами? Чи люди стали розумнішими і перестали попадатись на фінмон?

Скорее народ уже считает, что так и надо. Вон, в теме Привата спокойненько констатировали, что финмон не дал несчастную 1000 грн за квартиру родственнику заплатить и единственный вопрос, как оплатить другим способом:
viewtopic.php?p=5880358#p5880358
viewtopic.php?p=5880393#p5880393 (ответили, что норм, у всех часто так)

Це скоріше не фінмон, а корезоїд типу турбується, щоб людина не втратила свої гроші. Боротьба з шахрайсвом, якісь подібні ситуації попадав, зразу блок, а тоді допит по стандартній схемі.
  M-Audio написав:Скорее все, кого это касается, поняли бесполезность борьбы с ветряными мельницами. Потому что ну а что сейчас можно сделать-то? Только минимизировать контакты с банковской системой.

В данном случае скорее конкретно с перебздительным Приватом. Потому что три других банка, через которые я платил за всякие разные квартиры, где даже фамилия была зачастую не моя, ни разу не волновались за мою коммунальную щедрость. Я так понял, что Приват на то за эти платежи и берёт комис, чтобы плательщикам оказывать услуги создания геморроя. А кто обходится без этого комиса, тот вор :mrgreen:

Да, согласен, что тут скорее безопасники, чем финмон, а их далеко не все различают.
  moveton написав:
  M-Audio написав:Скорее все, кого это касается, поняли бесполезность борьбы с ветряными мельницами. Потому что ну а что сейчас можно сделать-то? Только минимизировать контакты с банковской системой.

В данном случае скорее конкретно с перебздительным Приватом.
Да мы же не тысячу гривен коммуналки в обсуждаем в этой ветке.
То понятно, что вряд-ли имеет отношение к финмону...


пока что....

тьфу.
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)


А кто обходится без этого комиса, тот вор :mrgreen:


Надто примітивна маніпуляція: прирівняти винахід способу не сплатити комісію комбанку , і тупе незаконне ухилення від сплати податку на доходи (приховування доходів). Нічого нового. Тщатєльнєє надо.
