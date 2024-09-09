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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 436437438439
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 09.09.2024

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USD: 41.0890 -> 41.0168 (-0.0722) ₴/$ 💎💎
EUR: 45.5882 -> 45.5574 (-0.0308) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:06

Наскільки в таблиці актуальні курси, також питання саме до онлайн обміну і наявність саме застосунку.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:14

  Investor_K написав:
  sens написав:Наскільки в таблиці актуальні курси, також питання саме до онлайн обміну і наявність саме застосунку.

Здається , що актуальність не дуже. Вводить в оману інтеллігентних людей

У мене є умовно банки в яких можна за 1 раз зняти з 3 рахунків за добу по 100к грн еквівалент з кожного , тому питаю де можна окрім грн вигідно на 50к докупити хоча б 1200 уо на онлайнвалютообмін
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:16

sens Нет ничего проще - заходите в приложение и смотрите курс. Если они есть у вас, эти приложения. :mrgreen: А не как обычно лишь бы посты набивать.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:25

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  sens написав:У мене є умовно банки в яких можна за 1 раз зняти з 3 рахунків за добу по 100к грн еквівалент з кожного ,


Які банки дозволяють таке?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:27

  jabba написав:sens Нет ничего проще - заходите в приложение и смотрите курс. Если они есть у вас, эти приложения. :mrgreen: А не как обычно лишь бы посты набивать.

Є застосунок , немає онлайн валютообміну. Епік фейл? Взагалі використовую таблицю 50к - зробив свої стовпчики, онлайн/офлайн, валюта обміну долар/євро, немає нових банкнот - аккорд,Клірингдом, скай,поліком,грант і т.і.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:28

  V2 написав:
  sens написав:У мене є умовно банки в яких можна за 1 раз зняти з 3 рахунків за добу по 100к грн еквівалент з кожного ,


Які банки дозволяють таке?

в темі приват вже поділився як за 1 грн вивести грн
sens
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