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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 вер, 2024 15:30
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USD: 41.0948 -> 41.14 (+0.0452) ₴/$ 🔺
EUR: 45.3830 -> 45.3774 (-0.0056) ₴/€ 💎
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Faceless, Ірина_, Модератор
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