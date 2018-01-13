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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 440441442443
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:52

mustbe, а дее?!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 12:22

  Amethyst написав:mustbe, а дее?!


Куди він подівся?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 14:57

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

mustbe, гляньте будь ласка до банку Львів як матимете час, курс онлайн купівлі трохи не співпадає :roll:
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 17:42

  andriy_z написав:mustbe, гляньте будь ласка до банку Львів як матимете час, курс онлайн купівлі трохи не співпадає :roll:


Что за шухер? Зачем вам этот курс в банке Львов?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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