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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 жов, 2024 14:57
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
mustbe, гляньте будь ласка до банку Львів як матимете час, курс онлайн купівлі трохи не співпадає
Додано: Пон 04 лис, 2024 17:42
Додано: Сер 06 лис, 2024 10:01
В табличке по "идеябанку" пишет 41.40, а в приложении 41.70. Обанк2.0 это обычное приложение обанк? В гуглплее 2.0 не ищется
Додано: Сер 06 лис, 2024 22:39
Приложение O.Bank это приложение Идея банк, в плей маркете есть.
Курс в таблице старый потому что автор таблицы пропал( если не появится, то постепенно начнутся ошибки в таблице, а исправлять некому
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