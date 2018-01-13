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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 440441442443
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:52

mustbe, а дее?!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 12:22

  Amethyst написав:mustbe, а дее?!


Куди він подівся?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 14:57

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

mustbe, гляньте будь ласка до банку Львів як матимете час, курс онлайн купівлі трохи не співпадає :roll:
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 17:42

  andriy_z написав:mustbe, гляньте будь ласка до банку Львів як матимете час, курс онлайн купівлі трохи не співпадає :roll:


Что за шухер? Зачем вам этот курс в банке Львов?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:01

В табличке по "идеябанку" пишет 41.40, а в приложении 41.70. Обанк2.0 это обычное приложение обанк? В гуглплее 2.0 не ищется
H225
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:39

  H225 написав:В табличке по "идеябанку" пишет 41.40, а в приложении 41.70. Обанк2.0 это обычное приложение обанк? В гуглплее 2.0 не ищется

Приложение O.Bank это приложение Идея банк, в плей маркете есть.
Курс в таблице старый потому что автор таблицы пропал( если не появится, то постепенно начнутся ошибки в таблице, а исправлять некому
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:23

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

МТБ банк не обновляется, в таблице курс 41,45 , а в приложении 41,65
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 12:38

банк Львів курс обміну написано 41.35, а насправді 41.55
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 12:41

Ідея банк в таблиці написано 41.4, а по насправді 41.5
Andey
 
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