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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:52
mustbe, а дее?!
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Amethyst
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Додано: Сер 16 жов, 2024 12:22
Amethyst написав:mustbe
, а дее?!
Куди він подівся?
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Investor_K
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:57
mustbe
, гляньте будь ласка до банку Львів як матимете час, курс онлайн купівлі трохи не співпадає
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andriy_z
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Додано: Сер 06 лис, 2024 10:01
В табличке по "идеябанку" пишет 41.40, а в приложении 41.70. Обанк2.0 это обычное приложение обанк? В гуглплее 2.0 не ищется
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H225
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Додано: Сер 06 лис, 2024 22:39
H225 написав:
В табличке по "идеябанку" пишет 41.40, а в приложении 41.70. Обанк2.0 это обычное приложение обанк? В гуглплее 2.0 не ищется
Приложение O.Bank это приложение Идея банк, в плей маркете есть.
Курс в таблице старый потому что автор таблицы пропал( если не появится, то постепенно начнутся ошибки в таблице, а исправлять некому
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mogicanin1986
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Додано: Чет 07 лис, 2024 11:23
МТБ банк не обновляется, в таблице курс 41,45 , а в приложении 41,65
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акет
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Додано: Пон 18 лис, 2024 12:38
банк Львів курс обміну написано 41.35, а насправді 41.55
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Andey
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Додано: Пон 18 лис, 2024 12:41
Ідея банк в таблиці написано 41.4, а по насправді 41.5
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