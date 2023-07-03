RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев пояснив заяву
Зеленського щодо створення...

Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:50

Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення...

Пропонуємо до обговорення:
Вирішенням проблеми зайвих перевірок різних правоохоронних органів, на які бізнес поскаржився президенту України, є завершення реформи Бюро економічної безпеки (БЕБ), зокрема проведення відкритого конкурсу на керівника бюро з наданням йому права на перезавантаження цього органу.

Дивися повний текст
Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення єдиного органу для перевірок бізнесу
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99327
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:50

Хай він це третякової розповість а ні нам яка подала законопроект щоб ще ПФУ собі штрафував підприємців.
salvydas
 
Повідомлень: 68
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ставки на мікрокредити зменшать: Гетманцев розповів...
R2 » Вів 22 сер, 2023 19:47
1 113
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 19:47
salvydas
У Зеленського назвали єдиний варіант гарантій безпеки...
R2 » П'ят 14 лип, 2023 18:36
1 213
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лип, 2023 18:36
myrfun
Відмова від готівки: у Зеленського розкрили план... 1, 2
R2 » Пон 03 лип, 2023 08:40
15 2002
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лип, 2023 09:28
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4281)
30.08.2023 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.